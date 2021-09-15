2021/09/15 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تنوي الحكومة الكويتية خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50%، وذلك في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر مسؤولة أن وزارة المالية وصلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تخطط لتخفيض رواتب موظفيها إلى النصف المركز الخبري الوطني.

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