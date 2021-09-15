“فيسبوك” تكتشف أثارا مدمرة لتطبيق “إنستغرام” على المراهقين

2021/09/15 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكتشف شركة “فيسبوك” في مناسبات عدة أن تطبيق “إنستغرام” التابع لها، يتسبب في أضرار مختلفة لعدد من المراهقين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الثلاثاء.واستشهدت الصحيفة بدراسات أجرتها “فيسبوك” نفسها على مدى السنوات الثلاث الماضية فحصت كيفية تأثير تطبيق الصور والفيديوهات الشهير على قاعدة مستخدميها من الشباب، مع تعرض الفتيات المراهقات […]

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