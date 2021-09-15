الصبر والتحمل بحجة الجهاد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة التاسعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/09/15 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 11.



الحكومة تعترف بصرف أكثر من ١-;-٠-;-٠-;-مليار دولار على الكهرباء طوال ١-;-٨-;- عامًا مضت..



والكهرباء ما تزال غائبة وخاصة في الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى ٦-;-٠-;- درجة مئوية، والبعض من المراجع الدينية والسياسية يطالبون المواطن بالصبر والتحمل بحجة الجهاد..



لماذا يجب على المواطن العراقي أن يتحمل نتائج الفساد والنهب؟جريمة الإضرار بالمال العام في التشريع العراقي:< ......





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