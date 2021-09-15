تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (8) - تاج السر عثمان

2021/09/15 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان محاولة تكرار تجارب الانتقال الفاشلة1 تابعنا في الحلقة السابقة التآمر الخارجي والداخلي لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية ، بهدف تكرار تجارب فشل الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية ، كما في بيان الفريق ابنعوف الذي دعا لتقصير الفترة الانتقالية من أربع سنوات إلي سنتين في في انقلابه في 11 أبريل ، وبعد إزاحة ابنعوف في بيان البرهان ب ......





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