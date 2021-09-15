2021/09/15 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه 4- من وكيف ولأية أهدافمقابلة مع مارك دانكوف مقدمةا يمانيويل غارشيا عالم فيزياء نال شهادة الدكتوراة من جامعة برينستون الأميركية.



وللفيزياء علاقة بالحياة اليةمية تنعكس بالفكر.



من الفيزياء يناقش فلسفة الوجود.



كتب تأملات حول "المعتقد والحقيقة والعلم والدين وتفجيرات 11/9".



يقول ان معظم الأميركيين وشعوب أخرى في هذه الحياة المعاصرة يعيشون حياتهم بتوظيف تكنولوجيا القرنين العشرين والحادي والعشر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجيرات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر-4 - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجيرات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر-4 - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).