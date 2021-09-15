تحالف الفتح يؤكد تعرض الحشد الشعبي إلى قصف قرب الحدود العراقية - عاجل

2021/09/15 | 09:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بيان------------ندين بأشد العبارات ،، الأعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية ...إنّ تكرار الأعتداءات السافرة على السيادة العراقية يستدعي موقفاً صريحاً من الجميع الحكومة العراقية ومجلس النواب لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لابنائنا ...وإنّ إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من الأراضي العراقية ، هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء ابنائه ..وندعو الجميع الى الوحدة والتكاتف ذوداً عن حمى الوطن وسيادته المستهدفة لاسيما وان الكيان الصهيوني يبدوا قد ارعبه قرار الحكومة العراقية باعادة ٣٠ الف من ابنائها في الحشد الشعبي الى الخدمة .

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحىوالعزة والنصر للعراق وشعبه------------تحالف الفتح

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