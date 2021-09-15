2021/09/15 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اليوم الأربعاء عن خطتها لزيارة الأربعين، مؤكدة العمل على توفير هواتف أرضية لتقديم الخدمات للزائرين في ثلاث محافظات.وقــال مـديـر العلاقات والاعـلام في الشركة، ناطق احمد إبراهيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تعلن خطتها لزيارة الأربعين: انترنت مجاني المركز الخبري الوطني.

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