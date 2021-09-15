الفتح يدين استهداف قطعات الحشد الشعبي قرب الحدود مع سوريا

2021/09/15 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عبر تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، عن ادانته للقصف الذي تعرض له الحشد الشعبي على الحدود العراقية- السورية.وذكر التحالف في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “ندين بأشد العبارات ،، الأعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية”.واضاف ان “تكرار الأعتداءات السافرة على السيادة العراقية […]

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