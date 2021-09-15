2021/09/15 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين اثر مشاجرة داخل مستشفى المحمودية.

وقالت الخلية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة حماية المنشآت المتواجدة داخل مستشفى المحمودية، القت القبض على متهمين اثنين بعد حصول مشاجرة بين أفراد عشيرتين، مما تسبب بحالة من الارباك في عمل الفريق الطبي داخل المستشفى وأثر سلباً على طبيعة العمل وإعطاء العلاجات للمرضى الراقدين".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما واحالتهما إلى القضاء".

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