استشهاد جندي اثر اعتداء مسلح بديالى

2021/09/15 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، باستشهاد جندي اثر اعتداء مسلح استهدف نقطة امنية شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "جندياً استشهد متأثرا بجروح اصيب بها في اعتداء مسلح استهدف نقطة مرابطة امنية في قاطع شمال قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة قبل 3 أيام".

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