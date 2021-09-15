2021/09/15 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين إثر مشاجرة داخل مستشفى المحمودية.

وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة حماية المنشآت المتواجدة داخل مستشفى المحمودية، القت القبض على متهمين اثنين بعد حصول مشاجرة بين أفراد عشيرتين".

وأضاف، ان "المشاجرة تسببت بحالة من الارباك في عمل الفريق الطبي داخل المشفى مما أثر سلباً على طبيعة العمل وإعطاء العلاجات للمرضى الراقدين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما واحالتهما إلى القضاء".

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