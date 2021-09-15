الفتح يصدر بياناً بشأن الاعتداء على الحشد الشعبي في الحدود السورية

2021/09/15 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ادان تحالف الفتح، الأعتداء الذي وصفه بـ "الآثم"الذي تعرضت له القوات المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية .

وقال التحالف في بيان (تلقته (بغداد اليوم)، إنّ "تكرار الأعتداءات السافرة على السيادة العراقية يستدعي موقفاً صريحاً من الجميع الحكومة العراقية ومجلس النواب لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لابنائنا".

وأضاف، إنّ "إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من الأراضي العراقية ، هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء ابنائه ".

ودعا "الجميع الى الوحدة والتكاتف ذوداً عن حمى الوطن وسيادته المستهدفة لاسيما وان الكيان الصهيوني يبدوا قد ارعبه قرار الحكومة العراقية باعادة ٣٠ الف من ابنائها في الحشد الشعبي الى الخدمة ".

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