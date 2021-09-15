تداول فيديو دهس فتاتين في القصيم.. والشرطة السعودية: الجاني مواطن والسيارة مسروقة

2021/09/15 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية القبض على سائق سيارة متهم بدهس فتاتين في منطقة القصيم، بعد تداول مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر هروب السائق، وسط تعليقات غاضبة.

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