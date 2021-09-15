انطلاق فعاليات مهرجان المربد الشعري في تشرين الثاني

2021/09/15 | 09:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي لفتة سعيد تستعد مدينة البصرة في جنوب العراق لإقامة فعاليات مهرجان المربد الشعري في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وسيستمر حتى السابع منه وبمشاركة عراقية وعربية وأجنبية، بعد توقّف المهرجان لعامين بسبب جائحة كورونا ومشاكل إدارية متفرّقة.والمهرجان كانت تقيمه وزارة الثقافة في العراق منذ عام 1971 ويشارك فيه العديد من الشعراء والأدباء ...

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