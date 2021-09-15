رسالة دكتوراه جديدة عن الشاعر أديب كمال الدين

2021/09/15 | 09:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: نال الباحث المبدع مشتاق طالب محسن شهـادة الدكتـوراه عـن رسالته (سيمياء التشكيل البصري عند أديب كمال الدين) بتقديـر جيـد جـدا من كليـة التربيـة- جامعـة سامـراء، وبإشـراف الأكاديميـة القديـرة د.دلال هاشـم الكنانـي.تناولت الرسالة، التكوين البصري للشاعر أديب كمال الدين كما بدا في مجاميعه الشعرية ال 24 والتي ضمتها المجلدات الستة لأعماله ...

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