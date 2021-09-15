ولادة «جائزة الإبداع المسرحي للناشئة» في الشارقة

2021/09/15 | 09:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد: أطلقت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين النسخة الأولى من «جائزة الإبداع المسرحي للناشئة» تستهدف من خلالها منتسبيها من سن 13 إلى 18 عاماً وذلك اِنْطِلَاقًا من حرصها على توفير مساحة حرة لهم في التعبير عن مواهبهم وتطبيق مهاراتهم المكتسبة في أعمال مسرحية تعبر عن أفكارهم.وتأتي جائزة الإبداع المسرحي ...

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