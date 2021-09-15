ناخبو كاليفورنيا يصوتون ضد عزل حاكم الولاية

2021/09/15 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكات تلفزيونية أميركية أن الناخبين في كاليفورنيا صوتوا بأغلبية واسعة في استفتاء جرى الثلاثاء ضد عزل حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، في انتكاسة للمعارضة الجمهورية التي سعت لتنظيم هذا الاقتراع.

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