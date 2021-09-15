العراق يدرس عروض خط نفط ’البصرة - العقبة’.. ويبدأ الربط الكهربائي مع الأردن

2021/09/15 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، تسلم الحكومة العراقية عقودًا مقدمة من الشركات في مجال مد أنبوب نفط البصرة - العقبة، فيما أكّد بدء خطوات عملية وفعلية بشأن الربط الكهربائي.

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وقال العذاري في تصريح، اطلع عليه "ناس" (15 أيلول 2021)، إنّ "الحكومة في طور دراسة العقود المقدمة لمشروع أنبوب النفط".

ويتضمن مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني، مد المقطع الأول للأنبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة - حديثة) بمسافة تقارب 700 كم، وبطاقة تصميمية تتسع لمليونين و250 ألف برميل، ومدّ المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الأردنية (حديثة - العقبة) بمسافة 900 كم، وبطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل.

وأشار السفير، إلى أنّ "خطوات حقيقية بدأت لتنفيذ مشروع تجهيز الكهرباء الأردنية إلى العراق".

وبيّن العذاري، في جانب آخر، أنّ "حجم التبادل التجاري خلال 11 شهرًا من عام 2020 بلغت نحو 448 مليون دينار أردني"، موضحًا أنّ "هناك نية لتوسيع حجم التبادل التجاري بعد السماح لسائقي الشاحنات العراقية والأردنية بنقل البضائع وفق نظام door to door بعد ما كانت back to back بسبب جائحة كورونا".

ويسمح نظام "door to door" بدخول الشاحنة العراقية إلى الأراضي الأردنية، ودخول الشاحنة الأردنية للأراضي العراقية، فيما يقضي نظام "back to back" بدخول الشاحنة الأردنية والعراقية إلى ساحة على الحدود بين البلدين مخصصة للتبادل التجاري وبعدها يجري نقل البضائع بين الشاحنات في تلك الساحة.

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