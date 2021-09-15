الامن يعتقل اثنين من المتشاجرين في مستشفى المحمودية.. وينشر صورهما

2021/09/15 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، من القاء القبض على متهمين اثنين اثر مشاجرة داخل مستشفى المحمودية.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 ايلول 2021)، إن "القوات الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة حماية المنشآت المتواجدة داخل مستشفى المحمودية، القت القبض على متهمين اثنين بعد حصول مشاجرة بين أفراد عشيرتين، مما تسبب بحالة من الارباك في عمل الفريق الطبي داخل المستشفى وأثر سلبا على طبيعة العمل وإعطاء العلاجات للمرضى الراقدين".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما واحالتهما إلى القضاء".

وأكدت دائرة صحة بغداد فرع الكرخ، يوم امس الثلاثاء، حدوث مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى المحمودية.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب الحجامي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، انه "عندما يغيب الوعي و العقل و يسود الجهل و التخلف تكون هذه النتائج، بعض افراد العشائر لم يكتفوا بنزاعاتهم و( دگاتهم) في الشوارع فنقلوها الى المستشفيات في ظاهرة جديدة بدأت تتكرر كل يوم في اغلب المستشفيات في العراق مما يتطلب وقفة جادة من الجهات الامنية و القانونية و عقلاء القوم من عشائرنا العريقة ألذين يشهد لهم الجميع بالحكمة و حسن التصرف و السيطرة على افراد عشائرهم".

واضاف البيان، ان "الله وحده يعلم بحجم الضغوط التي تعرضنا لها للتنازل عن الاشخاص الذين تم احتجازهم في المشاجرة التي حصلت في مستشفى اليرموك التعليمي و كأن المسألة شخصية حتى اتنازل عنها".

واوضح، ان "الفيديو المرفق هو لما حصل اليوم في مستشفى المحمودية بين عشيرتين".

N.A

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