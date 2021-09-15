(كاظم حيدر) والابتكار في تصميم المناظر والأزياء المسرحية 2 - سامي عبد الحميد

2021/09/15 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد (2)وبعد عام اخرجت مسرحية تينيسي وليامز (الحيوانات الزجاجية) وصمم (كاظم) منظرها المتوافق مع المدرسة التعبيرية، حيث استخدم القماش الأسود الشفاف لبناء جدران منزل غربي يمكن للمتفرج أن يشاهد جميع مرافقه وفضاءاته حيثما يُسلط الضوء عليها.



وبعد ذلك اخرجت للفرقة القومية عام 1966 مسرحية جان كوكتو (النسر له رأسان) وصمم (كاظم) منظراً واقعياً لصالة الاستقبال في قصر ملكي وفقاً لطراز الباروك وبجميع تفاصي ......





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