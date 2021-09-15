الوطن حيث الحب والحرية - بيان بدل

#بيان_بدل تقول نوال السعداوي: "الوطن حيث يكون الحب وتكون الحرية"كان يوماً بارداً من أيام تشرين الأول، وكانت الساعة تعلن عن السابعة مساءً، كان ذلك في عام 1996 ، حيث الساحات و الطرقات مزينة بأوارق ذهبية متساقطة من أشجارها، معلنة عن انتهاء فصل ، وبدء فصل آخر ..حيث السماء مرسومة بعناية، كلوحة لفنان منسيّ، سحبٌ بيضاء معبّرة عن فرحة كانت منسية عندي.
وطأتْ قدماي أرضا خضراء مليئة بالحياة وأنا ممسكة بي ......
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