انطلاق فعاليات مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق

2021/09/15 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة دولية واسعة.وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، اعلنت امس الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشهد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري انطلاق فعاليَّات وقائع المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “المُؤتمر، سيُعقَدُ …

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