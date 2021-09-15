2021/09/15 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل: الحكومة جادة باسترداد جميع الأموال المهربة من العراق المركز الخبري الوطني.

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