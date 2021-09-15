ثلاث ظواهر مقلقة على طاولة القضاء وضباط وزارة الداخلية

2021/09/15 | 10:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش رئيس استئناف محكمة الرصافة القاضي عماد الجابري، الاربعاء، مع ضباط وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الابتزاز الالكتروني والمتسولين والعنف الاسري.

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وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2021)، ان "رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابريبحث مع مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ومدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية وعدد من ضباط الشرطة المجتمعية ومدير الارشاد الديني في الوزارة ظاهرة الابتزاز الالكتروني وغيرها من القضايا الهامة".

واضاف البيان ان "الطرفين ناقشا ظاهرة الابتزاز الالكتروني الذي انتشر في الآونة الاخيرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي , إضافة إلى موضوع انتشار ظاهرة التسول في شوارع العاصمة بغداد ، فضلا عن موضوع العنف الاسري وكيفية معالجتها وفقا للقانون".

إلى ذلك قال رئيس الاستئناف إن "شبكات التسول تستخدم الاطفال كوسيلة للحصول على الاموال مما يجعلهم ضحية هذه الشبكات, مشددا على تطبيق قانون الاتجار بالبشر بحق من يستخدم هؤلاء الاطفال إضافة إلى ضرورة توفير مكان أمن لهم ".

وبين بأن "رئاسة الاستئناف تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الشرطة المجتمعية من اجل مكافحة ظاهرة التسول والمشردين والعنف الاسري للحفاظ على المجتمع العراقي من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع".

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