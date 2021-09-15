الكاظمي: مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق

2021/09/15 | 10:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق.

وقال الكاظمي خلال كلمته في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة، (15 ايلول 2021): "نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي عانى من خلال نهب خيرات البلد".

واضاف ان "هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق"، مؤكدا على "ضرورة استرداد الاموال".

وتابع، "الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة"، مشيرا الى انه كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي".

وبين الكاظمي انه "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد"، قائلا: "شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية والعدل والرقابةِ المالية".

واكد ان "اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما".

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