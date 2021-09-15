الكاظمي: العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار

2021/09/15 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار، فيما اشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بعودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي.وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء … Readmore

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