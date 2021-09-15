دولة طالبان ومشروعها السياسي المدمر للشعب الأفغاني - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/15 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ظهر من على شاشات الفضائيات الناطق الرسمي باسم حكومة طالبان (ذبيح الله مجاهد) في مؤتمر صحفي يتكلم عن تشكيل جزء من حكومة طالبان في أفغانستان ومن أقواله عدم السماح للمظاهرات لأنها تثير الفوضى ولا تقام المظاهرات إلا بموافقة رسمية من حكومة طالبان ..



كما أعلن بعدم السماح للدول بالتدخل في شكل نظام الحكم ويعتبر تدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان ويعتبر شأن داخلي والسماح للطوائف الأخرى بالمشاركة في الحكومة ......





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