 كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه البحر والجنوبية ترد بتجربة صاروخ غواصة 

2021/09/15 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في 9 ايلول/سبتمبر 2021 نشرتها وكالة الانباء المركزية الكورية من عرض عسكري في بيونغ يانغ © وكالة الانباء المركزية الكورية/ا ف ب سيول (أ ف ب) – أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر الأربعاء، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسيول وبعد أيام من إعلان بيونغ […]

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