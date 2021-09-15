انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة

2021/09/15 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.ويُعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة … Readmore

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