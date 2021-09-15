المفوضية تمنع دخول الهواتف إلى محطات الاقتراع

2021/09/15 | 11:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، منع دخول الهواتف الذكية الى داخل محطات الاقتراع.وذكرت المفوضية، في بيان، أنه “من اجل الحفاظ على ارادة الناخب وسرية التصويت قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منع دخول الهواتف الذكية الى داخل المحطات في يوم الاقتراع “.ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية، في العاشر من تشرين […]

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