البنتاغون تزعم ضرب

2021/09/15 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت CNN تحقق في الضربة الأخيرة للجيش الأمريكي بطائرة بدون طيار (درون) على سيارة في كابول بأفغانستان قبل ساعات فقط من انسحاب القوات الأمريكية.يزعم الجيش الأمريكي أنهم أصابوا هدفًا إرهابيًا مشروعًا، لكن تحقيق CNN يثير بعض الأسئلة الجادة حول روايات الحكومة الأمريكية لما حدث في ذلك اليوم.يجب أن يدرك المشاهدون أن التقرير يحتوي على لقطات قد تصعب مشاهدتها.

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