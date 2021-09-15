السعودية.. بعد إقرار

2021/09/15 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام حماية البيانات الشخصية، في جلسة عقدها عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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