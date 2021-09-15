اسعار النفط تقفز مرتفعة مدعومة ببيانات انخفاض مخزونات الخام الامريكي

2021/09/15 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وبفضل توقعات بتعافي الطلب مع اتساع انتشار اللقاحات.وارتفع خام برنت 44 سنتا ، … Readmore

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