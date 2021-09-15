تحالف الفتح يدين استهداف قطعات الحشد قرب الحدود مع سوريا

2021/09/15 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ادان تحالف الفتح، الاربعاء، عن القصف الذي تعرض له الحشد الشعبي على الحدود العراقية- السورية.

وذكر التحالف في بيان، انه "ندين بأشد العبارات ،، الأعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية".

واضاف ان "تكرار الأعتداءات السافرة على السيادة ال...

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