2021/09/15 | 11:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصادقون : الانسحاب الأميركي من العراق مجرد كذبة

اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الأربعاء، أن الانسحاب الأمريكي من العراق مجرد كذبة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية.

وقال سالم إن “جميع الوعود الأمريكية بشان الانسحاب قواتها من العراق كذبة”، مشيرا الى أن “العراق ليس بحاجة لوجود قوات أجنبية على أراضيه”.

وأضاف أن “أمريكا تتذرع ببقاء جزء من قواتها بحجة التدريب والمشورة للبقاء فترة أطول”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية ملزمة بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لاخراج قواتها من العراق مع نهاية العام الجاري”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي أكد في وقت سابق، إنهاء التواجد العسكري الأمريكي بكافة صوره باعتباره مطلبا جماهيريا بالدرجة الأولى كما أنه مطلب سياسي برلماني.

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