رئيس هيئة النزاهة يتهم دولا بالتستر على اموال العراق المنهوبة

2021/09/15 | 11:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب رئيس هيئة النزاهة علاء جواد، عن امله بان يفضي مؤتمر استرداد الاموال العراقية المنهوبة بتوصيات لاعادتها.

وقال جواد خلال كلمته في المؤتمر، (15 أيلول 2021)، ان "المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد الاموال المنهوبة ونامل ان يفضي المؤتمر بتوصيات لاعادة الاموال المنهوبة".

واضاف ان "بعض الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقا في اعادة الاموال المنهوبة"، مشيرا الى ان "العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون بعض الدول من استرداد الاموال".

وأكد ان "ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد".

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