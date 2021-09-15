ابو الغيط: هذا ما تحتاجه مواجهة الفساد في العراق

2021/09/15 | 11:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، ان مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد.

واضاف ابو الغيط خلال مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة، (15 ايلول 2021)، ان مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاونا مستمرا".

واضاف ان "التعاون العربي من شانه المساعدة في التضييق على الفساد".

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