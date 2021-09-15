2021/09/15 | 11:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، إمكانية الحصول على شهادة التطعيم الدولية الكترونيًا.

قناتنا على تيليغرام..



تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة العليا أصدرت قرارًا بالدوام الحضوري الجزئي في الجامعات مع اشتراط التلقيح أو فحص PCR الأسبوعي للدوام"، مبينًا أن "موضوع دوام المدارس لم تتم مناقشته بعد".

وبشأن الفرق بين كارت اللقاح وشهادة التطعيم الدولية، أكد عبد الأمير أن "كارت اللقاح هو وثيقة معتمدة داخل العراق لمعرفة مواعيد الجرعات"، مشيرًا إلى أن "شهادة التطعيم الدولية تستخدم للسفر وخاصة في البلدان التي تطلب ذلك".

وتابع أن "الأجور التي تدفع للحصول على هذه الشهادة مناسبة للمميزات التي فيها، والتي لا يمكن توفرها بالامكانيات المالية والتقنية لوزارة الصحة"، موضحًا أنه "تم التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال لأصدار هذه الشهادة على شكل بطاقة تتضمن باركود ليمكن قراءتها في السيرفرات العالمية للتحقق منها".

وذكر أنه "تم توفير أجهزة خاصة لطباعة هذه الشهادة وبرنامج لإمكانية حصولها الكترونيًا مع دفع الرسوم عن طريق الفيزا كارت"، لافتًا إلى أن "هذه الشهادة تمنح من قبل مراكز أصدار خاصة في كل محافظة".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة: بطاقة التلقيح الدولية تستخدم لأغراض السفر حصرًا

الصحة تحدد المستمسكات المطلوبة لأصدار بطاقة التلقيح الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن إمكانية الحصول على بطاقة اللقاح الدولية الكترونيًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن إمكانية الحصول على بطاقة اللقاح الدولية الكترونيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).