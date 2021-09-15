الكاظمي عن لجنة أبو رغيف: تعرضت لهجوم واتهامات باطلة وهذه منجزاتها

2021/09/15 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بأن لجنة مكافحة الفساد كشفت ملفات لم تُكشف طوال 17 عاماً، مشيراً إلى أن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت […]

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