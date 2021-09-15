العراق يؤشر ضعفاً بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة

2021/09/15 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير العدل سالار عبد الستار محمد، ‏الأربعاء، إن هناك "ضعفاً" بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال العراقية المنهوبة.وأضاف خلال كلمة له بافتتاح المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم في بغداد بمشاركة دولية واسعة وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام، وهناك ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة".وتابع ، "كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد"، مشدداً على "ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية".واكد محمد أن "الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج".بدوره قال رئيس هيئة النزاهة ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد، إن "المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق".واوضح أن "بعض الدول تعد حاضنة وتقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة".من جانبه وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بأنه "فرصة مهمة لمكافحة الفساد".وقال أبو الغيط خلال كلمته في المؤتمر، إن "أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010 أبو الغيط: الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الفساد".وتابع، "تم تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة".

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