رئيس استئناف الرصافة يناقش مع ضباط الداخلية معالجة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والمتسولين والعنف الأسرى

2021/09/15 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أن رئيس استئناف الرصافة ناقش مع ضباط الداخلية معالجة ظواهر الابتزاز الإلكتروني والمتسولين والعنف الأسرى.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية عماد الجابري بحث مع مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ومدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية وعدد من ضباط الشرطة المجتمعية ومدير الارشاد الديني في الوزارة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وغيرها من القضايا المهمة".وأضاف أن "الطرفين ناقشا ظاهرة الابتزاز الإلكتروني الذي انتشر في الآونة الاخيرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن موضوع انتشار ظاهرة التسول في شوارع العاصمة بغداد، وموضوع العنف الأسري وكيفية معالجتها وفقا للقانون".وقال رئيس الاستئناف وفقاً للبيان إن "شبكات التسول تستخدم الأطفال كوسيلة للحصول على الأموال مما يجعلهم ضحية هذه الشبكات"، مشدداً على "تطبيق قانون الاتجار بالبشر بحق من يستخدم هؤلاء الاطفال إضافة إلى ضرورة توفير مكان أمن لهم".وأوضح الجابري أن "رئاسة الاستئناف تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الشرطة المجتمعية من أجل مكافحة ظاهرة التسول والمشردين والعنف الاسري للحفاظ على المجتمع العراقي من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع".

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