لأهداف انتخابية.. الامن النيابية تكشف عن ضغوط لتسييس الحشد العشائري

2021/09/15 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن محاولات وضغوط كبيرة لتسييس الحشد العشائري لصالح أحزاب وقوى سياسية لأهداف انتخابية.

وقال عضو اللجنة، عبد الخالق العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة النيابية اكدت مرات عديدة على ابعاد العناوين الامنية العراقية عن مضمار العمل السياسي لأنها ادوات تنفيذية تمسك بملف غاية في الاهمية لدرء مخاطر الارهاب والجريمة".

وأضاف العزاوي ان "زج العناوين الأمنية في متاهات السياسة امر بالغ الخطورة لطالما حذرنا منه لإدراكنا عواقبه وتداعياته على الامن الداخلي"، مشيرا الى انه "مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي في تشرين الاول هناك قلق في المناطق المحررة بسبب وجود ضغوط بأشكال مختلفة ومنها محاولات تسيس الحشد العشائري والضغط على مقاتليه من اجل انتخاب جهات معينة بل وصل الامر بان هناك قوى تعطي وعود بتعين اشخاص بمناصب رفيعة في الوية وافواج الحشد العشائري لاستمالتهم وكسب أصواتهم".

ودعا العزاوي رئيس هيئة الحشد الى "التحقيق في كل اشكال الضغوط على الحشد العشائري وبقية التشكيلات الاخرى من اجل تفادي اشكاليات كبيرة لو تم زج الحشد في السياسة والكسب الانتخابي".

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