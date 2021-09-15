الكاظمي: كان الفساد حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي

2021/09/15 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، بالأشقاء في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة الذي عانى بنهب خيراته، مؤكدا على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة.واضاف الكاظمي في كلمته ان ” الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وان الفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي، مشيرا الى ان …

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