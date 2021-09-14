المرصد السوري: 3 قتلى من الحشد بقصف عند الحدود السورية العراقية

2021/09/15 | 11:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 من أفراد الحشد الشعبي العراقي نتيجة الاستهداف الجوي عند الحدود السورية العراقية أمس الثلاثاء.

وقال المرصد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بينما لا تزال هوية الطائرات المسيرة التي استهدفت آليات وشاحنات للحشد الشعبي بريف البوكمال مجهولة.

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وفي وقت سابق، قال المرصد إن طائرات مجهولة استهدفت بوابة عسكرية تتبع مجموعات إيرانية مسلحة في ريف البوكمال على الحدود السورية العراقية، فيما نفى الأميركيون أي علاقة لهم بالقصف على الحدود السورية العراقية.

وأشار المرصد إلى أن القصف "دمر عدة سيارات تابعة للميليشيات الإيرانية بعد دخولها من العراق إلى سوريا عبر الممرات غير الشرعية"، وأن أربعة صواريخ أطلقت من الطائرات المسيرة".

وذكر المرصد أن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف.

وأشار المرصد إلى دخول "دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات إلى الأراضي السورية قادمة من العراق"، بواقع نحو 39 صهريجا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولم ترد أي معلومات عن هوية الطائرات المهاجمة، لكن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الكولونيل وين ماروتو، نفى أن يكون التحالف قد شن أي ضربات جوية في البوكمال الثلاثاء.

من جانبه، ذكر تلفزيون (كردستان 24) أن القصف الجوي مجهول المصدر إلى الآن ووقع قرب بلدة القائم المتاخمة لمنطقة البوكمال على الجانب الآخر من سوريا، وقال إنه استهدف الحشد الشعبي.

في سياق متصل، أفادت قناة السومرية العراقية بأن قصفا جويا استهدفا مركبتين على الحدود العراقية السورية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وذكرت شبكة رووداو الإعلامية الكردية أن مواقع تابعة للحشد الشعبي قرب مدينة القائم الواقعة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا قد تعرضت لقصف جويّ.

وتحدثت مصادر مقربة من الميليشيات الإيرانية عن قصف جوي أميركي بطائرات إف 15.

وأفادت وكالة "بغداد اليوم" عن 4 ضربات جوية استهدفت سيارتين للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.

ونقلت وكالة يونيوز للأخبار الموالية لإيران عن مصادر أن طائرات مسيرة قصفت هدفا في محيط معبر البوكمال جنوب شرقي دير الزور.

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