200 جنيه … تتلصَّصُ على المجتمع! - فاطمة ناعوت

2021/09/15 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كأنكَ تتلصَّصُ على بيوت بعض أُسر المجتمع وأسرارِها، عبر عيني ورقة مالية من فئة الـ 200 جنيه، تلك التي راحت تسافرُ من يدٍ فقيرة، إلى يد عابثة لصّة، إلى يدٍ كادحة، إلى يدٍ فنانة، إلى يدٍ مقهورة، إلى يدٍ ثرية، إلى يدٍ مستغلِّة، إلى يدٍ كريمة، إلى يدٍ لاهية، إلى يدٍ مُعوزة، إلى يدٍ حاسدة، إلى يدٍ طامعة، إلى يدٍ عاجزة، إلى يدٍ شريفة، إلى يدٍ أرملَ، إلى يدٍ مريضة، إلى يدٍ خائنة، حتى تعود بلعنتِ ......





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