عبد الستار: الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج

2021/09/15 | 11:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي انطلق اليوم في بغداد بمشاركة دولية واسعة، بأن الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج.وقال عبد الستار في كلمته خلال المؤتمر، إن “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام”، مشيراً إلى أن “هناك ضعف […]

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