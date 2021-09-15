2021/09/15 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء.وسجّلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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