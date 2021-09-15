الكاظمي: يجب استرداد أموال العراق المنهوبة

2021/09/15 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فيما شدد على استعادة أموال العراق المنهوبة.وقال الكاظمي في كلمته خلال “المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة” انه “نرحب بالأشقاء في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة الذي عانى بنهب خيراته”، مؤكدا أن “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة”.واشار إلى أن “الفساد […]

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