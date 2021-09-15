انفجار مرفأ بيروت.. منظمات وعائلات الضحايا تدعو مجلس حقوق الإنسان للتحقيق

2021/09/15 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي.

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