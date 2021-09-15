عَمليّات بغداد تعلن اعتقال اثنين من المتورطين بمشاجرة مستشفى المحمودية

2021/09/15 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على اثنين متورطين في مشاجرة داخل مستشفى المحمودية.وذكرت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسحة منه، أن “فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة حماية المنشآت المتواجدة داخل مستشفى المحمودية تمكنت من القبض على متهمين اثنين بعد حصول مشاجرة بين أفراد عشيرتين”.وأضافت أن “هذه المشاجرة تسببت بحالة من …

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